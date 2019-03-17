الزمالك ونصر حسين داي.. جنش ينقذ مرماه وغياب هجومي أبيض بعد 20 دقيقة

كتب- يسري غازي تألق محمود جنش حارس مرمى فريق الزمالك وأنقذ مرماه أمام نصر حسين داي الجزائري فى ظل غياب هجومى لافت للفارس الأبيض بعد مرور 20 دقيقة في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية على ملعب 5 جويلية. بدأ اللقاء بضغط من الفريق الجزائرى وسدد أحد لاعبيه كرة قوية تمر الى جوار مرمى محمود جنش حارس الزمالك فى الدقيقة الثانية وفرض لاعبو نصر حسين داي رقابة لصيقة على حميد أحداد. اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة بالتزامن مع إغلاق المساحات في الخطوط الخلفية وأنقذ جنش فى...

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