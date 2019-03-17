ليفربول يحقق فوزًا صعبًا على فولهام ويتصدر الدوري الإنجليزي

كتب- محمد بشاري
حقق ليفربول فوزا صعبا على فولهام بهدفين لهدف في لقاء الفريقين في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز ساديو ماني لاعب ليفربول الهدف الأول لفريقه في شباك فولهام في الدقيقة 26 قبل أن يتعادل فولهام عن طريق رايان بابل في الدقيقة 74 بعدها سجل جيمس ميلنر لاعب ليفربول الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.
وتصدر فريق الريدز الدوري الإنجليزي "مؤقتا" برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المؤجل له لقاء مع مانشستر يونايتد.
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