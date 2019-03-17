كلوب يكشف أسباب عدم تسديد صلاح ركلة الجزاء أمام فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، الأسباب التي أدت إلى عدم تصويب محمد صلاح لركلة الجزاء التي حصل عليها ساديو ماني خلال مواجهة فولهام، اليوم الأحد.

وأشار كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى أن جيمس ميلنر قائد ليفربول هو اللاعب المنوط به تسديد ركلات الجزاء في الفريق.

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وتحدث المدير الفني الألماني ردًا على سؤال عن أسباب عدم تسديد صلاح للكرة، حيث قال: "ميلنر هو المنوط به تسديد ركلات الجزاء، عندما يكون في أرض الملعب تكون مسؤوليته".

واختتم: "لا شك في ذلك، فهو يمتلك القدرة على تصويبها بشكل مميز، وبدونه فإن النتيجة كان من الوارد أن تكون تفوقنا بهدف نظيف فقط كما كانت قبل الحصول على الركلة".

الجدير بالذكر أن ليفربول تفوق على فولهام بهدفين لواحد مساء الأحد، في إطار مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".