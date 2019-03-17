بالفيديو.. بمشاركة صلاح.. ليفربول يعود لصدارة بريميرليج مؤقتًا بالفوز على فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على فولهام بهدفين مقابل هدف، في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ31 من مسابقة بريمرليج.

فوز ليفربول جعله في صدارة الدوري برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي إلا أن الأخير لديه مباراة مؤجلة، في المقابل واصل وضع فولهام السيء ليظل في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الرابعة من بداية المباراة حاول محمد صلاح أن يصل لشباك فولهام بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة سدد ميشيل سيري كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تمر أعلى المرمى.

وحاول ماتيب مدافع ليفربول أن يستغل طول قامته بعد عرضية من أرنولد لكن تمر رأسيته بعيدة عن المرمى في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 26 استطاع ساديو ماني أن يسجل هدف التقدم لليفربول بعد عرضية أرضية من فيرمينو يسددها ماني من أمام المرمى لتصبح النتيجة (1-0).

صلاح ظهر للمرة الثانية في المباراة بتسديدة بالدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء لكن تصل سهلة لحارس فولهام.

وكاد روبرسون أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس فولهام يمنع هدف جديد للريدز.

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وأهدر فينالدوم فرصة هدف ثاني لليفربول بعد عرضية من روبرتسون في الدقيقة 51 حيث قام الهولندي برأسية من أمام المرمى تمر أعلى العارضة.

وحاول ليفربول مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ55 بعدما هدد فان دايك مرمى فولهام بضربة رأسية بعد عرضية أرسلها فينالدوم داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس ريكو نجح في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 71 أجرى كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين بخروج لالانا وفيرمنيو ليحل بدلا منه ميلنر وأوريجي.

وحرمت العارضة في الدقيقة 72 ساديو ماني من تسجيل هدفه الثاني في المباراة لتظل النتيجة (1-0) لليفربول.

وشهدت الدقيقة 74 هدف لبابل لاعب فريق فولهام بعدما استغل خطأ من فان دايك بعدما حاول إعادة الكرة لأليسون ليستغلها بابل ويسجل التعادل.

وفي الدقيقة 81 احستب حكم المباراة ركلة جزاء بعدما قام حارس فولهام بعرقلة ساديو ماني لينفذها ميلنر ويسجل الهدف الثاني للريدز.

وكاد فينالدوم أن يسجل هدف ليفربول الثالث في المباراة بتسديدة من حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم بقليل في الدقيقة 85.

وأهدر صلاح أخطر فرص المباراة في الدقيقة 87 بعد تمريرة من ماني استلمها صلاح ليسدد من داخل منطقة الجزاء لكن حارس فولهام يتصدى.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع خرج محمد صلاح في تبديل ثالث لليفربول ليشارك ستوريدج بدلا منه.