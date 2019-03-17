الغضب يسيطر على حازم إمام في الجزائر قبل موقعة نصر حسين داي

سيطرت حالة من الضيق والغضب الشديد علي حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بعد استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة نصر حسين داي الجزائري وذهب حازم إمام إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة واشتكى له بعد استبعاده رغم حاهزيته الفنية ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري بعد قليل على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية.

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