الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتجرع الهزيمة الأولى

فجر فريق جنوى مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه يوفنتوس 2-0 اليوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأذاق جنوى المتصدر يوفنتوس مرارة الهزيمة الاولى في الموسم الحالي.

وبعد 27 مباراة لم يذق فيها يوفنتوس طعم الخسارة، نجح جنوى أخيراً في كسر القاعدة بهدفين في الشوط الثاني.

وتقدم ستيفانو ستيورارو بهدف لجنوى في الدقيقة 72، ثم أضاف المهاجم المقدوني المخضرم جوران بانديف الهدف الثاني في الدقيقة 81.

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ورفع جنوى رصيده إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز الثاني عشر، فيما وتوقف رصيد يوفنتوس في الصدارة عند 75 نقطة، بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه نابولي، الذي يلتقي مع ضيفه اودينيزي في وقت لاحق اليوم.

وخاض يوفنتوس 28 مباراة حتى الآن، فاز 24 مرة وتعادل ثلاث مرات، مقابل هزيمة واحدة.

ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على الخطى الثابتة ليوفنتوس في رحلة البحث عن لقبه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي.