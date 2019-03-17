60 دقيقة.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الزمالك ونصر حسين داي

سيطر التعادل السلبي بدون اهداف حتى الدقيقة 60 من عمر مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري، والتي تجمعهما، على ملعب ستاد ٥يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.
بدأ الشوط الثاني بحذر شديد من الفريقين
وظهر اصحاب الارض أقل حماسا من بداية الشوط الأول، في حين حاول لاعبو الزمالك التماسك والاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب أكبر قدر ممكن، مع استمرار الحذر الدفاعي وعدم المغامرة الهجومية.
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