التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وإيفرتون

انتهي الشوط الأول بين فريقي تشيلسي وإيفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات الأسبوع الــ31 من الدوري الإنجليزي.

شهدت المباراة ضغط مبكرو من جانب تشيلسي ومع حلول الدقيقة السادسة وصلت الكرة إلى ماركوس ألونسو ظهير أيسر البلوز ثم مررها

عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى إيدين هازارد الذي بدوره سددها قوية لكن حارس مرمي إيفرتون تصدي لها وحولها إلى ركلة ركنية.

واصل البلوز ضغطه على الخصم وكاد أن يسجل أولى أهداف المباراة ولكن

القائم الأيمن تصدي لتسديدة هازارد الصاروخية من خارج منطقة الجزاء لتنقذ إيفرتون من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 25 ظهر إيفرتون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من جانب أندري جوميس تصدي لها حارس البلوز على مرحلتين.

ظل التعادل السلبي مسيطر على أحداث الشوط الأول إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية النصف الأول من المباراة.