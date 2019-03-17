انتهي الشوط الأول بين فريقي تشيلسي وإيفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمعهما، ضمن منافسات الأسبوع الــ31 من الدوري الإنجليزي.
شهدت المباراة ضغط مبكرو من جانب تشيلسي ومع حلول الدقيقة السادسة وصلت الكرة إلى ماركوس ألونسو ظهير أيسر البلوز ثم مررهاعرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلى إيدين هازارد الذي بدوره سددها قوية لكن حارس مرمي إيفرتون تصدي لها وحولها إلى ركلة ركنية.
واصل البلوز ضغطه على الخصم وكاد أن يسجل أولى أهداف المباراة ولكن
وفي الدقيقة 25 ظهر إيفرتون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من جانب أندري جوميس تصدي لها حارس البلوز على مرحلتين.
ظل التعادل السلبي مسيطر على أحداث الشوط الأول إلى أن أطلق حكم اللقاء صافرته معلنًا نهاية النصف الأول من المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وإيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.