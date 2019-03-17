شاهد..الهلال يضرب بالهدف الأول في أهلي جدة

تقدم الهلال على أهلي جدة، بالهدف الأول في مباراة المقامة على ملعب " جامعة الملك سعود"، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العربية. ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العربية. سجل سوريانو الهدف الأول للهلال، في الدقيقة 48، بعد تمريرة رائعة من محمد الشلهوب واستقبال مميز من سوريانو الذي سجلها في شباك أهلي جدة. شاهد الهدف..

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