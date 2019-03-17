اخبار الرياضه

استقالة خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقال خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد من منصبه، مساء اليوم، الأحد، وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن قبول استقالة خالد العوضي وتوجيه الشكر له.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري بيانا يفيد بقبول استقالة خالد العوضي وشكره على ما قدمه الفترة الماضية. وجاء نص البيان كالآتي: "بعد تقريبا

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عام ونصف من العمل الدؤوب والإخلاص والتكامل تحققت به بطولات كثيرة على مستوى الناشئين والشباب والعودة للتربع على العرش الإفريقي".

وكما أعلن الاتحاد أنه سيتم انتخاب النائب من خلال عقد جمعية عمومية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى