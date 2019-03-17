استقالة خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد

استقال خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد من منصبه، مساء اليوم، الأحد، وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن قبول استقالة خالد العوضي وتوجيه الشكر له.
ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري بيانا يفيد بقبول استقالة خالد العوضي وشكره على ما قدمه الفترة الماضية. وجاء نص البيان كالآتي: "بعد تقريبا
وكما أعلن الاتحاد أنه سيتم انتخاب النائب من خلال عقد جمعية عمومية.
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