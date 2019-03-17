انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز. على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز. جاء الشوط متوسط المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب وظهر الاتحاد أكثر خطورة على المرمى ولكن دون تسجيل أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يتعادل مع حرس الحدود سلبيا في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.