التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك ونصر حسين الجزائري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الزمالك ونصر حسين داى بملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية. يذكر أن الزمالك يتصدر المجموعة قبل الجولة برصيد 8 نقاط وبيترواتليتكو الانجولي 7 ونصر حسين نفس الرصيد وجورماهيا الكينى 6 نقاط. وانتهى الشوط الأول من لقاء جورماهيا واتليتكو بنيروبي بالتعادل أيضا بدون أهداف. الشوط الأول بدأ نصر حسين اللقاء مهاجما من خلال تحركات جيدة من شمس الدين حراق وشويطر وقاسمى مع تمرير بينى من الورتاني وعبد الرحمن يوسف. من شمس الدين حراق وشويطر وقاسمى مع تمرير بينى من الورتاني وعبد الرحمن يوسف. نجح محمود جنش في التصدى بنجاح لمحاولات نصر حسين مع الحماس في البداية ورغم الفريق الجزائري في هز الشباك. Advertisements تماسك لاعبو الزمالك سريعا ونجحوا في امتلاك الكرة وقاد حمدى النقاز وعبد الله جمعة فرصتين أهدرهما على التوالي وفي خلال أربع دقائق خالد بوطيب وحمدي أحداد الأول تباطأ وأبعدها الدفاع إلى الركنية والثانية على رأس أحداد وفي حلق المرمى يطيح بالكرة خارج الثلاث خشبات بغرابة وسط دهشة الجميع. نجح الزمالك في غلق المنطقة الخلفية بنجاح خاصة الأطراف مما صعب من مهمة نصر حسين في الاختراق وتهديد مرمى جنش. في الدقيقة 35 كاد يسجل فرجاني ساسي من ركنية على رأس التونسى وبدون أى مضايقة أو ضغط يلعب الكرة بعيدا عن التهديف بشكل غريب. ضغط نصر في الدقائق الأخيرة بشكل عشوائي ونجح قلبا الدفاع والحارس جنش في التصدى بنجاح.

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