منطقة الجيزة تحدد مواعيد وأماكن مباريات نصف نهائي بطولة ١٤ سنة

أقامت منطقة الجيزة لكرة القدم برئاسة المندوه الحسيني قرعة الدور قبل النهائي لمسابقة الناشئين تحت ١٤ سنة - مواليد ٢٠٠٤ - حيث صعد كل من ناديي النجوم والترسانة عن المجموعة الأولى وناديا الزمالك و٦ أكتوبر عن المجموعة الثانية.

ويقام الدور قبل النهائي يوم الجمعة

الموافق ٢٩ مارس في تمام الساعة الواحدة ظهرا بين كل من نادي النجوم ونادي ٦ أكتوبر على ملعب نادي النجوم ، نادي الزمالك مع نظيره نادي الترسانة على ملعب نادي الزمالك بميت عقبة.

كما كشفت القرعة عن ملعب المباراة النهائية والتي ستقام على ملعب الفائز بين ناديي الزمالك والترسانة ، على أن تحدد ميعاد إقامتها فيما بعد.

حضر القرعة كل من أسامة الورداني رئيس لجنة مسابقات منطقة الجيزة ، وصالح عبد الحميد المقرر العام للمنطقة ، وجابر عبد العظيم مقرر مسابقات الناشئين بالمنطقة ، بالإضافة الى إداريين الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي.