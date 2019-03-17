التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال وأهلي جدة

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الهلال وأهلي جدة، في مباراة المقامة على ملعب " جامعة الملك سعود"، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال العربية.
شهد الشوط الأول، فرصا ضائعة من الجانبين، في الدقيقة السابعة، تسديدةقوية من جهة اليسار عن طريق نيكولا لاعب الأهلي لكن تصدى لها حارس الهلال ببراعة فأمسكها على مرتين.
وفي الدقيقة 20 تسديدة مقوسة رائعة من كاريو لاعب الهلال ولكن محمد
وفي الدقيقة 42 تسديدة قوية من لاعب نيكولا ستانسيو لاعب الأهلي لكن المعيوف حارس الهلال تصدى لها ببراعة.
قبل نهاية الشوط بدقائق، أخطر هجمات الهلال كادت تصبح هدفاً قبل انتهاء الشوط الأول عن طريق سالم الدوسري بتسديدة من جهة اليسار لكن اصطدمت بالقائم.
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