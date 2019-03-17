30 دقيقة.. أحداد يهدر هدفا محققا للزمالك في شباك نصر حسين داي

سيطر التعادل السلبي بدون اهداف على أول 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري، والتي تجمعهما، على ملعب ستاد ٥ يوليو بالعاصمة الجزائرية، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية.
استمر الضغط الهجومي لنصر حسين داي حتى الدقيقة 20 والتي شهدت فرصة خطيرة للزمالك من هجمة منظمة ينقذها الدفاع من أمام خالد بوطيب ويحصل الزمالك على أول ركنية يفشل
يدخل الزمالك في أجواء المباراة ويبدأ في تبادل الهجمات مع أصحاب الارض قبل أن يهدر حميد أحداد هدفا محققا بعدما تلقى عرضية متقنة من النقاز في الدقيقة 24 يحولها برأسة تجاه المرمى تعلو العارضة بغرابة ليضيع هدف محقق للزمالك.
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