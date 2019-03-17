ساديو ماني يتساوي مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري

استطاع النجم السنغالي ساديو مانو لاعب ليفربول أن يسجل هدفًا في فوز فريقه على فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الــ31 من

ورفع ساديو ماني رصيد أهدافه إلى 17 هدفًا حتى الآن بعد مرور 31 أسبوعا من الدوري الإنجليزي، ويتساوي بذلك مع النجم

المصري محمد صلاح زميله بالفريق وبيير أوباميانج مهاجم آرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام.

ويتصدر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو قائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفًا حتى الآن.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح لم ينجح في تسجيل أى هدف منذ خمس مباريات في الدوري الإنجليزي.