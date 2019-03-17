مونشي يُلبي نداء إشبيلية متجاهلاً العروض الإنجليزية

فضل المدير الرياضي الإسباني الشهير، رامون رودريجيز فيرديخو، الملقب بـ مونشي، العودة إلى إشبيلية وتجاهل العروض المُتوقعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشب خلاف حاد بين مونشي ومجلس إدارة نادي روما مطلع الشهر الجاري لإصرارهم على إقالة المدير الفني للفريق “أوزيبيو دي فرانشيسكو” بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

وتوصل مونشي لاتفاق لفسخ تعاقده مع روما بالتراضي قبل عامين من انتهاء العقد الذي وقعه في أبريل 2017، في واحدة من الخطوات التي راهن عليها عشاق روما لتحسين مستوى صفقات النادي ودخول المنافسة بشكل سنوي على الألقاب الكبرى.

ويعاني إشبيلية الأمرين منذ رحيل مونشي، حيث خرج من منافسات الدوري الأوروبي على يد فريق سلافيا براج التشيكي من دور الـ16 في أكبر مفاجآت البطولة هذا الموسم.

كما تراجع الفريق الأندلسي في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله للمركز السادس برصيد 40 نقطة بفارق خمس نقاط عن خيتافي الرابع.

والتالي جدول بأهم الصفقات التي أبرمها مونشي خلال مسيرته مع إشبيلية من 2001 إلى 2017: