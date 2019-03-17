يوفنتوس يتلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم في "الكالتشيو"

تلقى فريق يوفنتوس، الأحد، الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو)، في ظل إرحة عدد من نجومه أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وخسر اليوفي من مضيفه جنوى بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.



أحرز هدفي جنوى، ستيفانو ستيورارو والمقدوني غوران بانديف في الدقيقتين 72 و81 من زمن المباراة.



وكان لتقنية الفيديو دور في المباراة بعد إلغاء ضربة جزاء احتسبت على يوفنتوس في الدقيقة 30 من زمن اللقاء.



بهذه النتيجة، تجمد رصيد يوفنتوس عند 75 نقطة في الصدارة، بفارق 18 نقطة عن نابولي.



فيما ارتقى جنوى للمركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

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