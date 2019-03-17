اونلاين | يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

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يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

ينتظر عشاق الفارس الابيض اليوم الاحد مباراة مصيرية لفريقهم تلك التي تجمعه بفريق نادي نصر حسين داي الجزائري على ملعب 5 جويليه 1962 لحساب مباريات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

ويعول الزمالك قبل هذه المباراة الهامة والمرتقبة على تألق وسط ملعبه المكون من طارق حامد والتونسي الدولي فرجاني ساسي الذي يعتبر بمثابة رمانة الميزان التي تنقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية مع وجود الثنائي حميد أحداد وعمر السعيد في مركز رأس الحربة الصريح.

يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

في المقابل يدخل الفريق الجزائري المباراة بنية الفوز من أجل ضمان الأهل للدور المقبل وخوفاً من الخروج خالي الوفاض من البطولة خاصةً وأن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم ما يجعل من مهمة الزمالك صعبة للخروج بنقاط المباراة.

يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

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وكان الزمالك قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على فريق نادي جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ورد إعتباره بعد خسارته من نفس الفريق في الجولة الأولى التي لعبت في كينيا بهدفين مقابل أربعة ليمكن هذا الفوز المارد الابيض من إعتلاء صدارة المجموعة.

يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

في المقابل سقط فريق نصر حسين داي في فخ الخسارة امام فريق نادي بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا يوم الاحد الماضي الموافق العاشر من شهر مارس الجاري.

يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري والقنوات الناقلة لها

يلا يا زمالك مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر (الشوط الثاني) zamalek اليوم kora today .. رابط الزمالك بدون تقطيع

تبدأ مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي ويعلق عليها الثنائي أحمد عبده وعادل خلو