اونلاين | Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

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Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

ينتظر عشاق الفارس الابيض اليوم الاحد مباراة مصيرية لفريقهم تلك التي تجمعه بفريق نادي نصر حسين داي الجزائري على ملعب 5 جويليه 1962 لحساب مباريات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

ويعول الزمالك قبل هذه المباراة الهامة والمرتقبة على تألق وسط ملعبه المكون من طارق حامد والتونسي الدولي فرجاني ساسي الذي يعتبر بمثابة رمانة الميزان التي تنقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية مع وجود الثنائي حميد أحداد وعمر السعيد في مركز رأس الحربة الصريح.

Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

في المقابل يدخل الفريق الجزائري المباراة بنية الفوز من أجل ضمان الأهل للدور المقبل وخوفاً من الخروج خالي الوفاض من البطولة خاصةً وأن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم ما يجعل من مهمة الزمالك صعبة للخروج بنقاط المباراة.

Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

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وكان الزمالك قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على فريق نادي جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ورد إعتباره بعد خسارته من نفس الفريق في الجولة الأولى التي لعبت في كينيا بهدفين مقابل أربعة ليمكن هذا الفوز المارد الابيض من إعتلاء صدارة المجموعة.

Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

في المقابل سقط فريق نصر حسين داي في فخ الخسارة امام فريق نادي بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا يوم الاحد الماضي الموافق العاشر من شهر مارس الجاري.

Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري والقنوات الناقلة لها

Star HD رابط شغال مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داى بث مباشر يوتيوب Kora Star

تبدأ مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي ويعلق عليها الثنائي أحمد عبده وعادل خلو