اونلاين | يلا شوت koora live مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر اونلاين كورة ستار kora star

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بنشر بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري، في مباريات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بختام دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وستبدأ مباراة الزمالك ونصر حسين داي، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ويتصدر الزمالك المجموعة الرابعة، بـ8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن بترو أتلتيكو الأنجولي والذي يتفوق بالمواجهات المباشرة عن نصر حسين داي الجزائري صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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بث مباشر بديل مباراة الزمالك ونصر حسين داي من هنا

ويضمن الفوز أو التعادل للفريق الأبيض التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وحتى خسارة الزمالك قد يتأهل بها إلى الدور المقبل بشرط انتهاء مباراة جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي التي تنطلق في السادسة مساء أيضا.