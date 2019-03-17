اونلاين | Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

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Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

يرحل الزمالك ممثل مصر الوحيد في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لمواجهة فريق نادي نصر حسين داي الجزائري على ملعب 5 جويليه 1962 لحساب مباريات الجولة السادسة من المجموعة الرابعة.

Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

وقبل اللقاء يحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثمانية نقاط جمعها أبناء جروس من الفوز في مباراتين وتعادلوا في مباراتين وخسر الفريق في مباراة واحدة فقط.

Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

بينما يحتل فريق نادي نصر حسين داي المركز الثالث برصيد سبعة نقاط بعد أن حقق الفوز فوزين وتعادلا في مباراة وحيدة وخسر أصحاب الارض في مباراتين ليجدوا انفسهم قاب قوسين او ادنى من الخروج وتوديع المسابقة.

Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

وفي مباراة الجولة الثانية التي جمعت الفريقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية نجح فريق نصر حسين داي في خطف هدف التعادل بالوقت القاتل عن طريق اللاعب فوزي يايا بعد أن تقدم المغربي خالد بوطيب للزمالك في الدقيقة الرابعة عشر.

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Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

ويكفي نادي الزمالك التعادل في مباراة الغد والوصول لتسعة نقاط من أجل ضمان التأهل وإنتظار مباراة بيترو اتلتيكو الانجولي وجورماهيا الكيني لتحديد موقعه في الجدول سواء بالصدارة او الوصافة في المقابل يدخل الفريق الجزائري المباراة بنية الفوز ولا شيء غيره من أجل الوصول لدور الثمانية.

Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

توقيت متابعة مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري على الهواء مباشرةً

تبدأ مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري والتي تجمع الفريقان لحساب الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الافريقية في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

Zamelek Watania اتش دي كورة حصري مباراة الزمالك ونصر حسين داي Kora Star (كووووووووووووورة جوووول)

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نصر حسين داي اليوم الاحد 17 / 3 / 2019

تنقل مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي والتي تجمع الفريقان في الجزائر على قناة beIN SPORT HD 1 وتم تعيين معلقين لها القناة الصوتية الاولى احمد عبده والقناة الصوتية الثانية عادل خلو فيما يدير المباراة تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي.