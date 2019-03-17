اونلاين | Kora Star كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع

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Kora Star كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع

يدخل الفريق الجزائري المباراة بنية الفوز من أجل ضمان الأهل للدور المقبل وخوفاً من الخروج خالي الوفاض من البطولة خاصةً وأن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم ما يجعل من مهمة الزمالك صعبة للخروج بنقاط المباراة.

Kora Star كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع

وكان الزمالك قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على فريق نادي جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ورد إعتباره بعد خسارته من نفس الفريق في الجولة الأولى التي لعبت في كينيا بهدفين مقابل أربعة ليمكن هذا الفوز المارد الابيض من إعتلاء صدارة المجموعة.

Kora Star كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع

في المقابل سقط فريق نصر حسين داي في فخ الخسارة امام فريق نادي بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا يوم الاحد الماضي الموافق العاشر من شهر مارس الجاري.

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Kora Star كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري والقنوات الناقلة لها

Kora Star كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع

تبدأ مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي ويعلق عليها الثنائي أحمد عبده وعادل خلو

Kora Star كورة اون لاين لايف | نقل مباشر مباراة مباراة الزمالك ونصر حسين داي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بدون تقطيع

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