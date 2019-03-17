اونلاين | Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

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Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

يواجه نادي الزمالك فريق نصر حسين داي، اليوم الأحد 17 مارس، في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

وتقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي، حيث يمكن مشاهدة المباراة، التي تقام على ملعب "5 جويلية 1962"، على قنوات "بي إن سبورتس beIN SPORTS"، في تمام الساعة 6 مساءً.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يظل فريق نصر حسين داي، في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

ينتظر عشاق الفارس الابيض اليوم الاحد مباراة مصيرية لفريقهم تلك التي تجمعه بفريق نادي نصر حسين داي الجزائري على ملعب 5 جويليه 1962 لحساب مباريات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

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ويعول الزمالك قبل هذه المباراة الهامة والمرتقبة على تألق وسط ملعبه المكون من طارق حامد والتونسي الدولي فرجاني ساسي الذي يعتبر بمثابة رمانة الميزان التي تنقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية مع وجود الثنائي حميد أحداد وعمر السعيد في مركز رأس الحربة الصريح.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

في المقابل يدخل الفريق الجزائري المباراة بنية الفوز من أجل ضمان الأهل للدور المقبل وخوفاً من الخروج خالي الوفاض من البطولة خاصةً وأن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم ما يجعل من مهمة الزمالك صعبة للخروج بنقاط المباراة.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

وكان الزمالك قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على فريق نادي جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ورد إعتباره بعد خسارته من نفس الفريق في الجولة الأولى التي لعبت في كينيا بهدفين مقابل أربعة ليمكن هذا الفوز المارد الابيض من إعتلاء صدارة المجموعة.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

في المقابل سقط فريق نصر حسين داي في فخ الخسارة امام فريق نادي بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا يوم الاحد الماضي الموافق العاشر من شهر مارس الجاري.

Yalla Yzamalek مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة اون لايف

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي ويعلق عليها الثنائي أحمد عبده وعادل خلو