اونلاين | Zamalek LIVE مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر كورة لايف اونلاين اليوم|ماتش الزمالك وجورماهيا بث مباشر الاسطورة

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البث المباشر لمباراة الزمالك ونظيره نصر حسين داي الجزائري، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتي تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، على ملعب 5 يوليو.
وأعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لخوض مباراة نصر حسين داي الجزائري.
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل الجزائر :
في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز.
في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف أوباما - احمد زيزو.
في خط الهجوم : خالد بوطيب.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمود كهربا - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - ابراهيم حسن.