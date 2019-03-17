اونلاين | Zamalek LIVE مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر كورة لايف اونلاين اليوم|ماتش الزمالك وجورماهيا بث مباشر الاسطورة

البث المباشر لمباراة الزمالك ونظيره نصر حسين داي الجزائري، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، والتي تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، على ملعب 5 يوليو.

وأعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لخوض مباراة نصر حسين داي الجزائري.

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل الجزائر :

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

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في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز.

في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - حميد أحداد - يوسف أوباما - احمد زيزو.

في خط الهجوم : خالد بوطيب.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد - محمود كهربا - محمود عبد العزيز - عمر السعيد - بهاء مجدي - محمد عبد الغني - ابراهيم حسن.