اونلاين | hjmamortda مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

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hjmamortda مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

يعول الزمالك قبل هذه المباراة الهامة والمرتقبة على تألق وسط ملعبه المكون من طارق حامد والتونسي الدولي فرجاني ساسي الذي يعتبر بمثابة رمانة الميزان التي تنقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية مع وجود الثنائي حميد أحداد وعمر السعيد في مركز رأس الحربة الصريح.

hjmamortda مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

في المقابل يدخل الفريق الجزائري المباراة بنية الفوز من أجل ضمان الأهل للدور المقبل وخوفاً من الخروج خالي الوفاض من البطولة خاصةً وأن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم ما يجعل من مهمة الزمالك صعبة للخروج بنقاط المباراة.

hjmamortda مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

وكان الزمالك قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على فريق نادي جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ورد إعتباره بعد خسارته من نفس الفريق في الجولة الأولى التي لعبت في كينيا بهدفين مقابل أربعة ليمكن هذا الفوز المارد الابيض من إعتلاء صدارة المجموعة.

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hjmamortda مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

في المقابل سقط فريق نصر حسين داي في فخ الخسارة امام فريق نادي بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا يوم الاحد الماضي الموافق العاشر من شهر مارس الجاري.

hjmamortda مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر koralive .. يلا كورة مشاهدة الزمالك تابع لايف zamaled today

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي ويعلق عليها الثنائي أحمد عبده وعادل خلو

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