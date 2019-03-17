اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك (بي ان سبورت) الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

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حذر السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من الاندفاع الهجومى أمام نصر حسين داى، فى المباراة التى ستجمعهما فى السادسة مساء اليوم، الأحد على ملعب 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، ويخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حال خسارة الفريق الأبيض فسيكون تأهل الفريق متوقفاً على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

مشاهدة مباراة الزمالك (بي ان سبورت) الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

مشاهدة مباراة الزمالك (بي ان سبورت) الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd

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يواجه نادي الزمالك فريق نصر حسين داي، اليوم الأحد 17 مارس، في إطار الجولة السادسة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية. مشاهدة مباراة الزمالك (بي ان سبورت) الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر مجاني koragoal رابط مشاهدة الزمالك goal hd ويقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي، حيث يمكن مشاهدة المباراة، التي تقام على ملعب "5 جويلية 1962"، على قنوات "بي إن سبورتس beIN SPORTS"، في تمام الساعة 6 مساءً. يدخل الزمالك المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يظل فريق نصر حسين داي، في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.