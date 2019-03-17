اونلاين | now zamalek كورة ستار بث مباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر مباراة الزمالك ضد حسين داي Kora HD

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ويعول الزمالك قبل هذه المباراة الهامة والمرتقبة على تألق وسط ملعبه المكون من طارق حامد والتونسي الدولي فرجاني ساسي الذي يعتبر بمثابة رمانة الميزان التي تنقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية مع وجود الثنائي حميد أحداد وعمر السعيد في مركز رأس الحربة الصريح.

في المقابل يدخل الفريق الجزائري المباراة بنية الفوز من أجل ضمان الأهل للدور المقبل وخوفاً من الخروج خالي الوفاض من البطولة خاصةً وأن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم ما يجعل من مهمة الزمالك صعبة للخروج بنقاط المباراة.

وكان الزمالك قد نجح في الفوز بالجولة الماضية على فريق نادي جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل لا شيء ورد إعتباره بعد خسارته من نفس الفريق في الجولة الأولى التي لعبت في كينيا بهدفين مقابل أربعة ليمكن هذا الفوز المارد الابيض من إعتلاء صدارة المجموعة.

في المقابل سقط فريق نصر حسين داي في فخ الخسارة امام فريق نادي بترو اتلتيكو الانجولي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا يوم الاحد الماضي الموافق العاشر من شهر مارس الجاري.

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع حصرياً على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماجيني نداي ويعلق عليها الثنائي أحمد عبده وعادل خلو

