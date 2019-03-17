اونلاين | HD تابع الاسطورة بث مباشر مباراة الزمالك اليوم 2019-3-17 يلا شوت مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر

بدأ جمهور حسين داى الجزائرى فى التوافد على ملعب 5 يوليو مع انطلاقات عمليات إحماء الزمالك والفريق الجزائرى، استعدادا للمباراة التى ستجمعهما فى السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد 5يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وظهر الملعب خالياً قبل 60 دقيقة من المواجهة المنتظرة بين الفريقين قبل أن يبدأ الجمهور فى التوافد داخل المدرجات مع انطلاق إحماء الفريقين.

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ويتواجد فى مقصورة الملعب هانى زاده وعلاء مقلد وإسماعيل يوسف أعضاء مجلس إدارة الزمالك بجانب أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى السابق بجانب المستشار هانى ديمترى نائب السفير المصرى ومسئولى المقاولون العرب بقيادة طارق صلاح لمساندة الفريق الأبيض فى المواجهة.