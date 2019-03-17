اونلاين | يلا شوت zamalek كورة لايف بث مباشر الزمالك ونصر حسين داي koragoal.. رابط مشاهدة الزمالك اليوم Yalla Star Today

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يستعد الزمالك لمواجهة قوية مساء اليوم أمام نصر حسين داي الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية وتجنب الخسارة على الأقل من أجل ضمان التأهل إلى ربع النهائي.

ومن المتوقع ألا يجري السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك تعديلات جذرية على تشكيل فريقه نظرا لأهمية المباراة في حسابات التأهل.

وسيكون التشكيل الأقرب لمباراة اليوم على النحو التالي..

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حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمود حمدي الونش – عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد زيزو – حميد أحداد

الهجوم: خالد بوطيب

ومن المتوقع أن يعتمد جروس أيضا على محمود كهربا وعمر السعيد كخيارات هجومية، فضلا عن وجود عناصر أخرى مثل محمود عبدالعزيز وإبراهيم حسن وبهاء مجدي للدفع بهم خلال سير المباراة