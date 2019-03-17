رياضة | صالات المنيا تواصل انتصاراتها بفوز كبير على البرجاية بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالات المنيا تواصل انتصاراتها بفوز كبير على البرجاية بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق كرة الصالات بنادي المنيا، من مواصلة الأنتصارات وتحقيق فوزًا كبيرًا، اليوم الأحد، على فريق مركز شباب البرجاية، بنتيجة 9-5، ضمن ثاني مباريات الدوري الممتاز "ب".

وتمكن لاعبو المنيا في المباراة التي اقيمت بملعب صالة استاد المنيا، من احراز 5أهداف في الشوط الأول ، و 4في الشوط الثاني سجلهم كل من محمد ريعو 3 أهداف، وشطة، واسماعيل بلانكو وبسيوني، وحمودي، وعلاء دونجا "هدفا" لكل منهم.

بذلك الفوز يتصدر فريق المنيا المجموعة برصيد 6 نقاط، ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الصالات بنادي المنيا هذا الموسم كلا من سامح علي مديرًا فنيًا، ياسين محمد مدرب عام، ياسر مصطفى، مدير الجهاز الفني، و رضا أحمد مدير إداري، بينما يشرف على الفريق من قبل مجلس الإدارة هاني صدقي.