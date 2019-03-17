رياضة | انسحاب الفيوم أمام ناصر ملوي 2001

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انسحاب الفيوم أمام ناصر ملوي 2001 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انسحب اليوم فريق نادى الفيوم للشباب مواليد 2001 في المباراة التى كانت مقرره في تمام الساعة الثانية ظهرا ضمن دورى القطاعات مواليد 2001 التى تضم كل من ( المنيا - ناصر ملوى - بنى سويف - نادى تليفونات بنى سويف - نادى الفيوم - هلال الفيوم ).

لتحتسب النتيجة لصالح ناصر ملوى بالفوز بهدفين دون مقابل ليرتفع رصيد شباب ناصر ملوى إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثانى بعد المنيا المتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين بينما يأتى تليفونات بنى سويف فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم نادى الفيوم فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط ويأتى نادى بنى سويف وهلال الفيوم فى مؤخرة المجموعة بدون رصيد.

يقود فريق مركز شباب ناصر ملوى محمد يحيى المدير الفني للفريق محمد على مدرب عام أحمد طه مدرب حراس مرمى ومصطفى كمال أخصائي علاج طبيعي وعبدالمحسن على إدارى الفريق ومدير قطاع الناشئين محمود فرغل.