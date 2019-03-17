رياضة | تعليق مثير من كلوب بعد خطف نقاط مباراة فولهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من كلوب بعد خطف نقاط مباراة فولهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، أن فريقه استحق حصد الثلاث نقاط من مباراة فولهام ولا يشك أبداً في قدرات لاعبي الريدز.

وفاز نادي ليفربول على منافسه فولهام بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في إطار المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، وسجل هدفي الريدز ساديو ماني وجيمس ميلنر.

وقال كلوب عقب نهاية المباراة: "لقد كانوا [فولهام] يتسحقون هدفاً ونحن كٌنا نستحق النقاط الثلاثة، لقد كانت مباراة رائعة".

Advertisements

وتابع: "ليس لدي أي شك حول إعصاب اللاعبين، الأمر يتعلق بالكثافة، نحن نسير في الطريق المثالي ولكن نادراً ما تحصل على هذا الشيئ".

وأضاف: "الشوط الأول كان واهنًا، وفي الشوط الثاني كنا نستطيع حسم الأمور، وحينما تأتي للشوط الثاني بنتيجة 1-0، شيء مثل هذا قد يحدث 'التعادل' اذا لم تقتل المباراة. بابل تواجد في تلك المساحة، وهذه هي كرة القدم".

وبهذه النتيجة؛ رفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة ليقفز إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا فيما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.