رياضة | أهداف مباراة - النجم الساحلي التونسي 1 × 0 ساليتاس البوركيني | الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - النجم الساحلي التونسي 1 × 0 ساليتاس البوركيني | الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
باير ليفركوزن
1
x
14:30
3
فيردر بريمن
آينتراخت فرانكفورت
1
x
16:30
0
نورنبيرج
بايرن ميونيخ
-
x
19:00
-
ماينز 05
حسنية أكادير - المغرب
1
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
أوثو دويو - الكونجو
1
x
15:00
4
الرجاء الرياضي - المغرب
النجم الساحلي - تونس
1
x
15:00
0
ساليتاس - بوركينا فاسو
إينوجو رينجرز - نيجيريا
0
x
15:00
1
الصفاقسي - تونس
جور ماهيا - كينيا
0
x
18:00
0
بيترو أتلتيكو - أنجولا
نصر حسين داي
0
x
18:00
0
الزمالك
زيسكو يونايتد - زامبيا
0
x
18:00
0
أشانتي كوتوكو - غانا
الهلال - السودان
2
x
18:00
0
نكانا - زامبيا