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رياضة | أهداف مباراة - النجم الساحلي التونسي 1 × 0 ساليتاس البوركيني | الكونفيدرالية

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باير ليفركوزن

1

x
14:30

3

فيردر بريمن

آينتراخت فرانكفورت

1

x
16:30

0

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

-

x
19:00

-

ماينز 05

حسنية أكادير - المغرب

1

x
15:00

0

نهضة بركان - المغرب

أوثو دويو - الكونجو

1

x
15:00

4

الرجاء الرياضي - المغرب

النجم الساحلي - تونس

1

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x
15:00

0

ساليتاس - بوركينا فاسو

إينوجو رينجرز - نيجيريا

0

x
15:00

1

الصفاقسي - تونس

جور ماهيا - كينيا

0

x
18:00

0

بيترو أتلتيكو - أنجولا

نصر حسين داي

0

x
18:00

0

الزمالك

زيسكو يونايتد - زامبيا

0

x
18:00

0

أشانتي كوتوكو - غانا

الهلال - السودان

2

x
18:00

0

نكانا - زامبيا

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