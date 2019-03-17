رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول وفولهام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز نادي ليفربول على منافسه فولهام بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في إطار المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل هدفي ليفربول ساديو ماني وجيمس ميلنر، وشارك محمد صلاح في المباراة وخرج قبل نهاية الشوط الثاني كما حصل على تقييم 6.3 / 10 من موقع "هو سكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وجاء تقييم لاعبي ليفربول في مباراة اليوم أمام فولهام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون 5.5

Advertisements

خط الدفاع: أرنولد 6.8 - فان ديك 6.2 - ماتيب 6.9 - روبرتسون 6.6

خط الوسط: لالانا 7.4 - فابينهو 6.7 - فينالدوم 6.8

خط الهجوم: محمد صلاح 6.3 - فيرمينو 7.1 - ماني 8.4

البدلاء: ميلنر 6.7 - ستوريدج 6.0 - أوريجي 6.2