رياضة | أهداف مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع ليفربول فوزًا ثمينًا من أنياب مضيفه فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق ساديو ماني في مباراة ليفربول وفولهام وسجل هدفًا وصنع آخر من ركلة جزاء بينما تراجع مستوى محمد صلاح بشكل غريب ولم يقدم المستوى المأمول.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم ليفربول بهدف نظيف أحرزه السنغالي ساديو ماني في الدقيقة ٢٦.

وفي الشوط الثاني نجح فولهام في إدراك التعادل عن طريق رايان بابل في الدقيقة ٧٤ بعدما استغل خطأ مشترك بين فان ديك، وأليسون حارس الريدز، ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الضيوف في الدقيقة ٨٠ ويسددها جيمس ميلنر داخل الشباك معلنا الهدف الثاني لليفربول والفوز في اللقاء.

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وشهدت المباراة مشاركة الدولي محمد صلاح لكنه لم ينجح في زيارة الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى ٧٦ نقطة ليقفز إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا فيما توقف رصيد فولهام عند ١٧ نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.