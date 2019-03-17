رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول.. ماني يتقدم ويعادل رقم صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول.. ماني يتقدم ويعادل رقم صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغير ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن نجح الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول من تسجيل هدف فريق الاول في شباك فولهام وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب كرافين كوتاج لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين.

ووصل ماني إلى الهدف رقم 17 ليعادل بذلك رقم الدولي المصري محمد صلاح والذي واصل الغياب عن التسجيل خلال المباريات القليلة الماضية.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباراة ليفربول وفولهام

1- سيرجيو أجويرو 18 هدف.

2- بيير إيميريك أوباميانج 17 هدف,

3- هاري كين 17 هدف.

4- محمد صلاح 17 هدف.

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5- ساديوم ماني 17 هدف.

6- رحيم سترلينج 15 هدف

7- إيدين هازارد 13 هدف

8- جيمي فاردي 12 هدف

9- الكسندر لاكازيت 12 هدف.

10- راؤول خيمينيز 12 هدف

11-روميلو لوكاكو 12 هدف