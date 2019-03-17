شكرا لقرائتكم خبر عن زهراء القرشي تحقق أول ذهبية دولية في الكيك بوكسينغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حققت لاعبة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع زهراء القرشي ذهبية بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسنغ لوزن 70 كغ ، والتي انطلقت أمس الأول في المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك بعد فوزها على لاعبة مركز الشمس الأردني هبه وصفي عبدالجليل.

من جهته عبرت القرشي عن سعادتها بتحقيق الذهب كأول ميدالية ذهبية للمملكة في الكيك بوكسينغ ، مؤكدة على صعوبة اللقاء الذي جمعها مع نظيرتها الأردنية.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان دعم وتحفيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لجميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد فنون القتال المتنوع بشكل خاص والذي انعكس بتحقيق أول ذهبية للاتحاد خارجياً ، مؤكداً أن النتيجة جاءت بعد تنافس كبير بين المشاركات في البطولة.