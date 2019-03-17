شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات سعودية في ثالث أيام «الأولمبياد الخاص» بأبوظبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) شهد اليوم الثالث للأولمبياد الخاص لألعاب القوى العالمية في أبوظبي، اليوم (الأحد) تحقيق 5 ميداليات سعودية، في المنافسات شهد اليوم الثالث للأولمبياد الخاص لألعاب القوى العالمية في أبوظبي، اليوم (الأحد) تحقيق 5 ميداليات سعودية، في المنافسات الرياضية المختلفة. وحققت هبة الشاولي الميدالية الذهبية في سباق 25 مترا، وأحرز فارس المعتق الميدالية الذهبية في منافسات تنس الطاولة، ومهند المدرع الميدالية الذهبية في التزلج، فيما حصدت فيّ المبرزي الميدالية البرونزية في البولينغ، وبشاير الصواف الميدالية البرونزية في سباق 50 مترا.



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