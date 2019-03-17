القرشي تحقق أول ذهبية دولية في الكيك بوكسينغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت لاعبة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع زهراء القرشي ذهبية بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسنغ لوزن 70 كغ ، والتي انطلقت أمس الأول في المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك بعد فوزها على لاعبة مركز الشمس الأردني هبه وصفي عبدالجليل.

من جهته عبرت القرشي عن سعادتها بتحقيق الذهب كأول ميدالية ذهبية للمملكة في الكيك بوكسينغ ، مؤكدة على صعوبة اللقاء الذي جمعها مع نظيرتها الأردنية.

وثمن رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان دعم وتحفيز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد فنون القتال المتنوع بشكل خاص والذي انعكس بتحقيق أول ذهبية للاتحاد خارجياً ، مؤكداً أن النتيجة جاءت بعد تنافس كبير بين المشاركات في البطولة.