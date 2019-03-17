الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يطلق " جائزة التميز للإعلام الرياضي "

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي "جائزة التميز للإعلام الرياضي" كأول حدث من نوعه يقام في المملكة ، ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي ، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة ، إضافة إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزهم على إظهار إبداعاتهم في هذا المجال.

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وتتضمن هذه الجائزة سبعة فروع هي ، المقال الصحفي ، التحقيق الصحفي ، الحوار الصحفي ، الصورة الصحفية ، التقرير التلفزيوني ، الإعلامي الواعد ، وأخيراً الإعلامي الأولمبي ، كما اشترط الاتحاد عدداً من الشروط اللازم توفرها للدخول في هذه الجائزة والمشاركة بها ، وهي أن يكون المتقدم عضواً في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد ، كما أن يكون موضوع المشاركة مقتصراً على المجال الرياضي فقط ، بحيث يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة المذكورة أعلاه وبمشاركة واحدة ، شريطة أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام خلال الموسم الرياضي الحالي 2018 – 2019 ، مع إرفاق رابط النشر الرسمي للمشاركة .

هذا وقد حدد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الفترة من 15 أبريل وحتى 20 مايو موعداً لاستقبال المشاركات بإرسالها بصيغة PDF للمشاركات الصحفية ، ورابط الـ YOUTUBE للمشاركات المرئية ، وذلك عبر موقع الجائزة SSMFAWARD.COM الذي سيطلق لاحقاً وسيحتوي على تفاصيل موسعة عن آلية المشاركة والترشح.

وتأتي هذه الجائزة لتواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي ، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية عاصمة للأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب ، التي شهدت حضوراً إعلامياً كبيراً من جميع دول العالم وتغطية واسعة للأحداث والمنافسات المختلفة.