شكرا لقرائتكم تريزيجيه وكريم حافظ يلحقان بمران المنتخب الوطنى ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم المحترفان محمود تريزيجيه وكريم حافظ لاعبا قاسم باشا التركي لقائمة اللاعبين الذين سيخوضون المران الأول للمنتخب الوطني اليوم ليصبح العدد 16 لاعبا.

انطلق معسكر المنتخب الوطنى ببرج العرب اليوم استعداداً لمباراته أمام النيجر بالجولة الأخيرة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية والتى تقام يوم 23 من الشهر الجارى، يعقبها مباراة ودية فى نيجيريا امام المنتخب النيجيرى ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام بمصر هذا العام.

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وفور بدء المعسكر حرص المدير الفنى على إلقاء محاضرة على اللاعبين المتواجدين، خاصة ببعض التعليمات والملاحظات، وتحدث عن أهمية التركيز، مؤكداً أن جميع أفراد الجهاز مستعدون للتعاون التام مع اللاعبين والاستماع إليهم وحل أى مشكلة تعوق تركيزهم، مطالباً ببذل كل الجهد على مدار الأيام العشرة المقبلة.

ينطلق المران الأول للمنتخب اليوم تحت قيادة أجيرى فى السادسة والنصف مساء بالملعب الفرعى لبرج العرب بمشاركة 14 لاعبا هم: أحمد الشناوى وعامر عامر ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعلى جبر وإسلام جابر وعمرو السولية وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وصلاح محسن ونبيل عماد دونجا وأحمد أبو الفتوح ومصطفى محمد.