الرجاء المغربى بقيادة مدرب الأهلى السابق يودع الكونفدرالية الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل ودع فريق الرجاء البيضاوى المغربى، بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للنادى الاهلى، منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية من دور المجموعات على الرغم من فوزه على أوتو دويو الكونغولى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والاخيرة لدور المجموعات.
فى حين حجز حسنية أغادير المغربى مقعده فى الدور ربع النهائى بعد فوزه على مواطنه نهضة بركان، بهدف دون رد، فى المباراة التى جرت اليوم الأحد، بمدينة "أغادير".
وسجل هدف حسنية أكادير، لاعبه يوسف الفحلى فى الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول من عمر المباراة.
وحل حسنية أغادير ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 8 نقاط، خلف نهضة بركان صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، بينما حل الرجاء البيضاوى "حامل اللقب" ثالثًا بـ7 نقاط، فيما جاء أوتو دويو فى المركز الأخير بـ5 نقاط.
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