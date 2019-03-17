شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نصر حسين داى.. تعرف على تشكيل الفريق الجزائرى للمبارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق نصر حسين داي بقيادة مزيان ميجيل عن تشكيل فريقه لخوض لقاء الزمالك اليوم في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.. جاء التشكيل كالتالي: Advertisements حراسة المرمى :غايا مرباح خط الدفاع: وليد علاتي، ومحمد أمين توغاي وحسين لعريبي ومحمد نوفل خاسف خط الوسط: يايا فوزي، ومهدي الورتاني، وعبد الرحمن يوسفي و مليك رياح خط الهجوم: عبد الرؤوف شويطر، لاندري نتانكيو.

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