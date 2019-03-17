شكرا لقرائتكم سيدومير فى إجازة بعد إقصاء الإسماعيلى من دروى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على حصول البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى على إجازة قصيرة من أجل العودة لبلاده. ومن المقرر أن يعود مدرب الدراويش لقيادة فريقه بداية من الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لمواجهة انبى نهاية هذا الشهر لحساب الأسبوع الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى. Advertisements ومن المقرر أن تعود بعثة الإسماعيلى للأراضى المصرية صباح الغد عقب مواجهة الافريقى بالجولة الختامية لدورى الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيدومير فى إجازة بعد إقصاء الإسماعيلى من دروى الأبطال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.