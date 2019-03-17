بريمن يسقط ليفركوزن في معقله بالدوري الألماني

اسماء السيد - سقط بايرن ليفركوزن على أرضه أمام فيردر بريمن 1-3 الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.
وبعد أن تلقى 7 هزائم في مبارياته الـ17 الأولى لهذا الموسم، استمرت صحوة بريمن بمحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة التاسعة تواليا، وتحديدا منذ خسارته أمام لايبزيغ 2-3 في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مضيفا هذه النتائج الى تأهله للدور ربع النهائي من مسابقة الكأس على حساب بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري، حيث يلتقي شالكه في الثاني من نيسان/أبريل.
ويدين بريمن بثأره من ليفركوزن الذي فاز ذهابا في ملعب منافسه 6-2، الى ماكس كروزه الذي سجل ثنائية (13 و5+90) والبوسني ميلوت راشيكا (37)، فيما كان الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من نصيب الجامايكي ليون بايلي (75).
ورفع بريمن بفوزه الأول في ملعب ليفركوزن منذ آذار/مارس 2016 (4-1)، رصيده الى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد منافسه عند 42 نقطة في المركز السادس بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.
ويلعب لاحقا اينتراخت فرانكفورت الخامس مع نورمبرغ الأخير، وبايرن ميونيخ حامل اللقب الذي ودع الأربعاء مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي بخسارته إيابا على أرضه 1-3 أمام ليفربول الإنكليزي، مع ضيفه ماينتس.
ملخص مباراة بريمن وليفركوزن:
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