شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام قبل مواجهة الاتحاد السكندرى وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات السادسة مساء وعلى استاد برج العرب بالإسكندرية، يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره حرس الحدود، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدورى العام فى ديربى سكندرى لن ينقصه الإثارة.

حلمى طولان، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، طالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالمنافس سعياً لمواصلة قطار الانتصارات لتحسين ترتيب زعيم الثغر فى جدول الدورى.

وعلى الجانب الآخر، طالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بتعديل الأخطاء الدفاعية واستغلال الفرص السهلة بحثاً عن النقاط الثلاثة الغائبة عن الفريق السكندرى منذ فترة طويلة، والهروب من شبح الهبوط الذى يلاحق الفريق بشدة.

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