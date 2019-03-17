جمهور نصر حسين داى يظهر بـ"بانر" و"أعلام" قبل مواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جمهور نصر حسين داى الجزائرى فى التزايد بإحدى مدرجات الملعب وقاموا بتعليق البانر الخاص بهم بجانب الأعلام لمساندة فريقهم أمام الزمالك، استعدادا للمباراة التى ستجمعهما فى السادسة من مساء اليوم الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية وظهر الملعب خالياً قبل 60 دقيقة من المواجهة المنتظرة بين الفريقين قبل أن يبدأ الجمهور فى التوافد داخل المدرجات مع انطلاق إحماء الفريقين. ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب. يحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط، يكفى الزمالك الفوز أو التعادل للصعود مباشرة إلى دور ربع النهائى بالبطولة الأفريقية أما فى حالة خسارة الفريق الأبيض سيكون تأهل الفريق متوقف على تعادل جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى المباراة التى ستقام بنفس توقيت لقاء الزمالك ونصر حسين داى.

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