شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون نصر حسين بوابة الزمالك للفوز خارج الديار في الجزائر أفريقياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن فرص الزمالك للتأهل إلى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية سهلة أمام نصر حسين داى فى الجولة قبل الأخيرة من البطولة ، إلا أن الفريق يسعى لتحقيق سابقة لم تحدث من قبل ، وهى الفوز فى الجزائر .

لقاء اليوم بين الزمالك و نصر حسين داى يحمل رقم 19 ، حيث ألتقى الفريقان فى 18 مباراة قبل موقعة 5 يوليو فاز فى 8 مباريات و تعادل فى 8 لقاءات ، و خسر فى لقاءان

وسبق و خاض الزمالك 4 مواجهات مع أندية الجزائر خارج أرضه على مستوى البطولات الأفريقية ، لم يحقق الفوز فى أى منها ، فهل يكون نصر حسين داى هو بوابة الزمالك لتحقيق الفوز الأول فى بلد المليون شهيد .

ألتقى الزمالك مع شبيبة القبائل عام 1984 فى دورى أبطال أفريقيا فى نصف نهائى دورى الأبطال ، خسر فى لقاء الذهاب بثلاثية مقابل هدف بالجزائر

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وفى عام 1993 ألتقى مع مولودية وهران فى منافسات دور الـ 16 من دورى أبطال أفريقيا ، و تعادل فى مباراة الإياب بهدف لكلا منهما .

المواجهة الثالثة بين الزمالك و فرق الجزائر والتى لم يفوز فيها الأبيض كانت عام 2016 بدور الـ 16 من دورى أبطال أفريقيا أمام مولودية بجاية وتعادل فى الإياب 1/1

والمواجهة الرابعة ،كانت فى عام 2017 ألتقى مع اتحاد العاصمة بدور المجموعات من دورى الأبطال ، و خسر فى الجزائر بهدفين نظيفين