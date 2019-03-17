كاميرا سوبر كورة .. صاحب كافيه لزبائنه: هنجيب ماتش الزمالك لمؤاخذة يا صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقطة طريفة، حرص صاحب إحدى الكافيهات على كتابة عبارة على مدخل الكافيه: "أول لما ماتش الزمالك يبدأ هنجيبه، لمؤاخذة يا صلاح"، رغبة منه فى إرضاء جماهير القلعه البيضاء. للمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا: Advertisements

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